Dänemark investiert in Sicherheit der Arktis

von Natalie Wollmann 28.01.2025 | 12:10 |

„Grenzen dürfen nicht mit Gewalt verschoben werden“ – mit dieser Botschaft reagiert Kanzler Scholz auf wiederholte Drohungen aus den USA in Bezug auf Grönland. Am Vormittag empfang Scholz die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen in Berlin.