Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - GroKo nach CDU-Parteitag

Am Freitag wurde Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Parteichefin gewählt. Nach der CSU hat nun also auch die CDU ihre Personalfragen geklärt. Was bedeutet das für die Zusammenarbeit in der Großen Koalition?