Großbritannien in der Corona-Krise

Großbritannien ist das am schwersten von der Coronavirus-Pandemie betroffene Land in Europa. Dort starben mehr als 42 600 Menschen, nachdem sie positiv auf das Virus getestet wurden. Die Kritik an Premierminister Boris Johnson hält an.

Beitragslänge: 2 min Datum: 24.06.2020 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 24.06.2021