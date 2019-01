Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Guaidó ist eine Gefahr für Maduro"

Parlamentschef Guaidó strebt in Venezuela an die Macht. Zahlreiche Staaten sagen ihm Unterstützung zu. "Guaidó kann die Massen hinter sich vereinen und kann zu einer echte Gefahr für Maduro werden", so ZDF-Korrespondent Christoph Röckerath in Rio de …