Hamburg: Prozess gegen ehemaligen SS-Wachmann

In einem der mutmaßlich letzten Prozesse wegen der Verbrechen in den Konzentrations- und Vernichtungslagern der Nazizeit wird morgen das Urteil erwartet. Dem ehemaligen SS-Wachmann Bruno D. wird Beihilfe zum Mord in 5.230 Fällen vorgeworfen.

