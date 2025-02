Wahl in Hamburg: Regierungsparteien

von Homeira Rhein 26.02.2025 | 12:10 |

Am Sonntag wird in Hamburg eine neue Bürgerschaft gewählt. Die beiden aktuellen Regierungsparteien, SPD und Grüne, haben bei der Bundestagswahl gerade stark verloren, könnten aber in der Hansestadt an der Spitze bleiben.