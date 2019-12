WADA sperrt Russland für vier Jahre

Das WADA-Exekutivkomitee folgte mit seinem Urteil am Montag in Lausanne einstimmig einer Empfehlung der unabhängigen Prüfkommission CRC. Damit darf Russland als Nation unter anderem nicht an den beiden kommenden Olympischen Spielen in Tokio 2020 und Peking 2022. Die Fußball-EM 2020 ist von der Sperre nicht betroffen, da es sich laut Wada um "ein regionales/kontinentales Sportereignis" handelt. Dies trifft demnach auch auf das Champions-League-Finale 2021 in St. Petersburg zu.