Harte Arbeit für Frauen in Tunesien

In Tunesien gehören die Felder traditionell den Männern, die Arbeit auf dem Feld ist dagegen traditionell Sache der Frauen. Für die Arbeit bekommen die Frauen nur wenig Lohn. Ausbeutung in einem Land, das sich rühmt, Vorreiter in Sachen Frauenemanzipati...

Beitragslänge: 3 min Datum: 01.10.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 01.10.2020