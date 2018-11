Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Brexit-Entscheidung in London: "Chancen stehen gut"

"Es könnte vielleicht zu ein bis zwei Rücktritten kommen, aber das wird Frau May und ihren Deal jetzt erstmal nicht aufhalten", so Yacin Hehrlein, ZDF-Korrespondent in London, vor der Entscheidung des britischen Kabinetts über einen …