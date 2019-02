Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Fachgesellschaften stellen Herzbericht vor

Ein krankes Herz ist die häufigste Todesursache in Deutschland. Über 338.000 Menschen sterben pro Jahr an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung, doch die Zahlen gehen zurück. "Herz-Erkrankungen werden sehr gut behandelt", so Prof. Dietrich Andresen, …