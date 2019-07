Hitzewelle in Deutschland

Deutschland schwitzt bei Temperaturen um die 40 Grad. In Geilenkirchen (NRW) herrschten gestern Temperaturen von 40,5 Grad. Unsere ZDF-Reporterinnen waren im Freibad unterwegs und haben Menschen am kältesten und am heißesten Arbeitsplatz besucht.

