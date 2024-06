Bodensee: Aufräumarbeiten nach Hochwasser

von Anna Gürth / Anita Theiss 04.06.2024 | 12:10 |

In Baden-Württemberg ist das Wasser an den meisten Stellen abgeflossen - für viele wird das Ausmaß der Katastrophe erst jetzt richtig sichtbar. Anna Gürth und Anita Theis haben das große Aufräumen am Bodensee begleitet.