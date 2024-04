Schwere Hochwasser in Russland

von Sebastian Ehm 10.04.2024 | 12:10 |

Die Schneeschmelze fällt in Teilen Russlands in diesem Jahr besonders heftig aus. Es gibt große Überschwemmungen. In der Großstadt Orenburg stand der Fluss Ural am Morgen fast 10 Meter hoch, mehrere Stadtteile stehen dort unter Wasser.