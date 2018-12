Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Höchste Terrorwarnstufe"

Nach dem Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt ist die Zahl der Todesopfer auf drei gestiegen. Der mutmaßliche Täter ist weiter auf der Flucht. "In Frankreich gilt derzeit die höchste Terrorwarnstufe", so ZDF-Korrespondent Stefan Leifert in …