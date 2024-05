Holocaust-Überlebende Mirjam Bait Talmi Szpiro

von Alica Jung 06.05.2024 | 12:10 |

Mirjam Bait Talmi Szpiro, 89, hat den Holocaust überlebt. Am 7. Oktober erlebte sie den Terrorangriff der Hamas in Israel. Die grausamen Bilder haben schlimmste Erinnerungen bei ihr geweckt. Ihr Leben ist ein Zeugnis für den Terror in der Welt, aber auch für das Überleben.