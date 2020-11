"China hat sich durchgesetzt"

Der prominente Hongkonger Aktivist Joshua Wong und zwei seiner Mitstreiter müssen vorläufig in Haft. "Man muss damit rechnen, dass Wong viele Jahre ins Gefängnis geht. China will die Stimme der Freiheit zum Verstummen bringen", so ZDF-Korrespondent Ulf ...

