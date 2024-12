Innenministerkonferenz in Brandenburg

von Katrin Lindner 05.12.2024 | 12:10 |

Die Innenminister der Länder kommen in Brandenburg zu Beratungen zusammen. Sie wollen unter anderem bei den Problemen in der Asyl- und Migrationspolitik weiter vorankommen. Katrin Lindner berichtet über die Lage an der deutsch-polnischen Grenze.