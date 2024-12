"Migration steuern, ordnen und begrenzen"

05.12.2024 | 12:10 |

In Brandenburg beraten die Innenminister derzeit über die Probleme in der Asyl- und Migrationspolitik. "Wir müssen die Migartion steuern, ordnen und begrenzen“, so André Berghegger (Hauptgeschäftsführer Deutscher Städte- und Gemeindebund).