Instagram testet Version ohne Likes

Millionen junger Nutzer sind nahezu süchtig nach Likes in den sozialen Medien. Dadurch werden Mobbing und sozialer Druck zum Problem, so Wissenschaftler. In mehreren Ländern testet Instagram nun, auf Likes zu verzichten.

Beitragslänge: 2 min Datum: 07.08.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 07.08.2020