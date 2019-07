Iran erhöht Urananreicherung

Der Iran hat am Montagmorgen die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien über die Überschreitung des Urananreicherungslimits informiert - US-Präsident Trump richtet derweil scharfe Worte an die Adresse Teherans.

