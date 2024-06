EM 2024: Italien in Iserlohn

von Markus Aust 21.06.2024 | 12:10 |

Die Stimmung im italienischen Mannschaftsquartier in Iserlohn könnte nach der gestrigen Niederlage gegen Spanien getrübt sein. Doch wie wirkt sich das auf die Atmosphäre in der Stadt aus? Mima-Reporter Markus Aust war in Iserlohn, um der Sache nachzugehen.