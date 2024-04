"Seit dem Wochenende mehr Hilfe"

10.04.2024 | 12:10 |

In den weitgehend zerstörten Gazastreifen sind nach Darstellung Israels in den letzten Tagen deutlich mehr Hilfsgüter für die Zivilbevölkerung gelangt. "Im Norden läuft die internationale Hilfe nur schleppen an", so ZDF-Reporterin Anne Brühl.