"Am Rande der Überlastung"

Die zunehmende Wucht der vierten Corona-Welle trifft die Krankenhäuser in Deutschland immer härter. "Die Situation ist in Bundesländern wie Bayern, Sachsen und Thüringen sehr angespannt", so DIVI-Präsident Prof. Gernot Marx.

