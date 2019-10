"Viele hoffen auf den Internationalen Strafgerichtshof"

Vor einem Jahr wurde Jamal Khashoggi in Istanbul ermordet. Heute wird vor dem Konsulat Saudi-Arabiens seiner gedacht. "Viele hoffen, dass der Internationale Strafgerichtshof den Fall an sich ziehen könnte", so ZDF-Korrespondent Jörg Brase.

