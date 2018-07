Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Es ist Schaden entstanden"

Vor Beginn des Nato-Gipfels in Brüssel hat Trump Europa erneut kritisiert - er fordert höhere Militärausgaben. "Europa muss mehr tun, weil es in seinen eigenen Sicherheitsinteressen liegt", so Jan Techau vom German Marshall Fund.