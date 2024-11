Reparatur-Trend „Kintsugi“

von Stephanie Paersch 19.11.2024 | 12:10 |

Kaputt - also ab in den Müll? Nicht unbedingt. Mit der traditionellen japanischen Reparatur-Technik Kintsugi werden zum Beispiel Bruchkanten bei zerbrochenen Tellern wie schimmernde Narben hervorgehoben und so das Unperfekte betont.