Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Mehrheit will keine Orbanisierung"

Im Streit um die EU-Flüchtlingspolitik hat der gestrige Mini-Gipfel in Brüssel gezeigt, "dass die große Mehrheit der Europäischen Union keine Orbanisierung will", so der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn.