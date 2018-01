Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Voigt läuft für den guten Zweck

Der ehemalige Radprofi Jens Voigt hatte sich für den guten Zweck ein hohes Ziel gesteckt: 295, 365 km in einer Woche laufen - sieben Marathons in sieben Tagen. Das hat am Ende nicht ganz geklappt - gespendet wurde trotzdem.