Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Menschen sind unzufrieden"

Nach der Wahl in Hessen sitzt die AfD in allen Landtagen. Die Parteien der Großen Koalition haben erneut massive Zustimmungsverluste erfahren. Jochen Breyer will wissen, was die Menschen bewegt. Der Hashtag lautet: #wasdiepolitikfalschmacht