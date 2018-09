Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Opposition ist frustriert und enttäuscht"

Der türkische Oppositionskandidat Ince hat das Ergebnis der Parlaments- und Präsidentschaftswahlen am Sonntag anerkannt, kritisiert aber den "unfairen Wahlkampf", so ZDF-Korrespondent Jörg Brase in Ankara.