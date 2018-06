Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Kabinett beschließt Teilzeitgesetz

In der letzten Großen Koalition war die SPD mit dem Teilzeitgesetz noch am Widerstand der Union gescheitert. Neue GroKo, neuer Versuch: auch dieses Mal wurde wochenlang gestritten. Heute hat das Kabinett das Rückkehrrecht aus Teilzeit in Vollzeit …