Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Kampf den Funklöchern

Bis Ende 2021 sollen in Deutschland alle Funklöcher geschlossen werden. Bundesverkehrsminister Scheuer will dafür heute bei einem Gipfel-Treffen die Mobilfunkunternehmen in die Pflicht nehmen – für die lohnt es sich aber oft nicht, in kleinen Orten teure …