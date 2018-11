Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Raushalten ist viel besser"

Wenn sie sich in die Nachfolgefrage einmischt, kann Angela Merkel nur verlieren, so Karl-Rudolf Korte in seinem politischen Wochenrückblick: "Wenn sie sich für einen Kandidaten begeistert zeigt, wird das die Anti-Merkel-Lager stärken."