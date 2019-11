Märchen lassen sich in der Vorweihnachtszeit ja besonders gut erzählen. Am Sonntag (08.12.) läuft im ZDF ein Film, der auf dem Klassiker "Frau Holle" basiert. In der Hauptrolle: Klara Deutschmann.

