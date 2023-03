Charles III. in Berlin: "Die Vorfreude ist groß"

Heute am späten Nachmittag wird König Charles III. in Berlin landen. Drei Tage lang werden Charles und seine Frau Camilla in Deutschland sein. "Die Vorfreude in Berlin ist groß", so ZDF-Reporter Nils Schneider.

Videolänge: 2 min Datum: 29.03.2023 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 29.03.2024 Video herunterladen