Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Merkel trifft Macron

In Marseille trifft Bundeskanzlerin Merkel Frankreichs Staatspräsidenten Macron. Ein Thema der Gespräche: Die Verteilung von Flüchtlingen. Eine rasche Lösung sei "schwer vorstellbar", so ZDF-Korrespondent Theo Koll in Marseille.