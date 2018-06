Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Kosaken bei der WM

Sicherheit wird rund um die Fußball-WM groß geschrieben. In der Region um das südrussische Rostow am Don sind dabei auch sogenannte Kosaken im Einsatz. Sie waren zuletzt vor allem wegen ihres brutalen Eingreifens bei Demonstrationen in den Schlagzeilen.