"Ein Quantensprung in der Versorgung"

15.01.2025 | 12:10 |

Seit 15 Jahren ist die elektronische Patientenakte (ePA) in Planung, ab heute wird sie in drei Modellregionen getestet. Die ePA sei "ein Quantensprung in der Versorgung der Patienten", so der Intensiv- und Notfallmediziner Uwe Janssens.