"Ermittlungen sind in vollem Gange"

Nach den Krawallen am Wochenende in Stuttgart sitzen mehrere mutmaßliche Randalierer in Untersuchungshaft. "Die Ermittlungsgruppe wurde von 40 auf 75 Personen aufgestockt", so ZDF-Reporterin Anna Warsberg.

