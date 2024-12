"Ein wirklich gravierendes Ereignis"

30.12.2024 | 12:10 |

Nach der mutmaßlichen Sabotage an einem Unterwasserkabel haben finnische Ermittler eine kilometerlange Schleifspur am Meeresboden entdeckt. "Die finnischen Behörden gehen von mehreren beschädigten Kabeln aus", so ZDF-Reporterin Heike Kruse.