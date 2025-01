Kulturhauptstadt Chemnitz

von Thomas Bärsch 17.01.2025 | 12:10 |

Am Samstag wird die europäische Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 eröffnet - mit viel politischer Prominenz, Künstlerinnen und Künstlern aus dem In- und Ausland, und so hofft es die Stadt - mit vielen Gästen.