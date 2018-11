Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - "Lage bleibt spannend"

Am Tag nach der Billigung des Brexit-Entwurfs im britischen Kabinett haben mehrere Rücktritte die Regierung in London in eine Krise gestürzt. "Es wird vermutlich ein Misstrauensvotum gegen May angesetzt", so ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann in …