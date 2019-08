Landtagswahlen in Sachsen

Sachsen, Brandenburg und Thüringen: In drei ost-deutschen Bundesländern wird in diesem Jahr gewählt. In Sachsen dürfte es für CDU und SPD schwer werden, ihre Koalition fortzusetzen – die AfD könnte dort stärkste Kraft werden.

Beitragslänge: 2 min Datum: 05.08.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 05.08.2020