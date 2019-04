Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Die Pflegeklasse

Seit knapp einem halben Jahr begleitet das ZDF-Mittagsmagazin eine Klasse angehender Altenpfleger in Brandenburg durch ihre Ausbildung. In der heutigen Folge steht für die Schülerinnen und Schüler die erste große Probezeit-Klausur an.