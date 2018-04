Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Freie Fahrt für Diabetiker?

Auto fahren ist für viele Menschen in Deutschland selbstverständlich. Diabetiker in Deutschland jedoch müssen eine Fahrtauglichkeit nachweisen. In Zukunft soll eine medizinische Leitlinie zum Thema Diabetes im Straßenverkehr für mehr Klarheit sorgen.