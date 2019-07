Lieferbeginn von russischer Raketenabwehr für Türkei

Die ersten Lieferungen des umstrittenen russischen Raketenabwehrsystems S-400 sind in der Türkei eingetroffen. Das bestätigte das Verteidigungsministerium in Ankara am Freitag. Damit steuert ein scharfer Konflikt mit den USA auf seinen Höhepunkt zu.

Beitragslänge: 1 min Datum: 12.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 12.07.2020