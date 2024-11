Dürr: "Es braucht strukturelle Reformen"

04.11.2024 | 12:10 |

Die Stimmung in der Wirtschaft ist im Keller, die Konjunktur in Deutschland kommt nicht in Schwung und die zerstrittene Ampel-Koalition sucht nach Lösungen. "Es braucht strukturelle Reformen in Deutschland", so der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr.