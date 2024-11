"Ab jetzt befinden sich alle im Wahlkampf"

07.11.2024

Die Ampel-Koalition ist am Ende. Nach einem Richtungsstreit kündigte Kanzler Scholz an, Finanzminister Lindner aus dem Kabinett zu schmeißen. "Ab jetzt befinden sich alle Parteien im Wahlkampf", so ZDF-Korrespondentin Britta Buchholz.