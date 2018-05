Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin - Torwart im Tal der Tränen

Während in Madrid die Fans ihre Pokalhelden feiern, gab es für Liverpools Torhüter Loris Karius jede Menge Hohn und Spott. Nach seinen Patzern im Champions-League-Finale brach in den sozialen Medien eine Welle des Hasses über ihn herein - Mord-Drohungen …