"Duell bleibt bis zum Schluss spannend"

04.07.2024 | 12:10 |

Vor der Parlamentswahl in Großbritannien liegt die Labour-Partei in den Umfragen weit vorn. "Das Duell zwischen Sunak und Starmer bleibt bis zum Schluss hoch spannend", so ZDF-Korrespondent Wolf-Christian Ulrich.